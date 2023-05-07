В Табасаранском районе открыли три памятника землякам, погибшим в ВОВ

В преддверии 78-ой годовщины Великой Победы 7 мая сразу в 3 селах Ягдыг, Аркит и Марага Табасаранского района на территории школ открыли памятники воинам-односельчанам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

Памятники были воздвигнуты по инициативе главы Табасаранского района Магомеда Курбанова, которую поддержали педагогические коллективы школ и жители этих населенных пунктов.

«Нет ни одной семьи в районе, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Из 4 тысяч ушедших на фронт вернулись в свой родной дом меньше половины. Наш долг помнить имена тех, кто погиб, защищая Родину», — сказал на открытии памятника в селении Ягдыг глава муниципалитета Магомед Курбанов.

Слова о принесенных жертвах ради общей победы не просто фигура речи. Так, например, в селении Ягдыг из 48 ушедших на фронт 27 не вернулись с полей сражений. Из 50 аркитцев возвратились только 20, а из села Марага были призваны более 300 человек, а вновь увидели родных только 60 из них. Все их имена увековечены на обелисках.

Программа открытия мемориалов включала в себя исполнение песен и стихов на военную тематику, хореографических этюдов, выступления аксакалов и ветеранов, а также возложение венков и солдатских гвоздик у подножия памятников.

Приметой же времени стало возложение цветов у мемориальных досок солдатам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, внукам, которые продолжили дело своих дедов в деле искоренения нацизма.