В Табасаранском районе определили победителей соревнований, приуроченных ко Дню Победы

9 мая в спорткомплексе имени Мирзы Калукского финальными матчами по волейболу и церемонией награждения завершились традиционные районные «майские» соревнования.

Спортивное мероприятие организованное администрацией муниципалитета, продлился с 1 по 9 мая и вниманию зрителей были представлены соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, борьбе, шашкам и шахматам.

Шашечную корону разыграли «вечные» соперники Исмаил Исмаилов из Хучни и Зиявутдин Хаирбеков из Ничраса. На этот раз сильнее оказался Исмаил Исмаилов. На третьем месте Тимур Касимов из Турага. Что касается шахмат, то не встретил достойного сопротивления Магомед Рамазанов из села Акка, набравший 7 баллов из 7 возможных. По 5 очков набрали Замир Гюлов из Чулата и Магомед Мукаилов из Ничраса. По дополнительным показателям выше оказался Замир Гюлов.

Наибольшее количество комплектов медалей было разыграно в поединках по борьбе. Соревнования проводились по 16 весовым категориям. Помимо индивидуальных достижений были отмечены и командные.

Традиционным вниманием зрителей пользовались соревнования по футболу и волейболу. Футбольное золото завоевали мастера из Ягдыга, которые в упорном матче в серии пенальти одолели соперников из Гюхряг-Гурика. Третье место у футболистов из Хучни.

Кульминацией «майских» соревнований стал финальный матч по волейболу между командами селения Кужник и Бухнаг.

Среди зрителей зрелищного поединка были глава Табасаранского района Магомед Курбанов, депутат НС РД Алавудин Мирзабалаев, работники администрации, представители спортивной общественности.

Захватывающий поединок завершился победой бухнагцев со счетом 2:1, на третьей ступени пьедестала оказалась команда из Гуминского совета.

«В последние годы в разных населенных пунктах района были открыты десятки современных многофункциональных спортивных площадок. У молодежи появилась возможность заниматься любимыми видами спорта буквально на пороге своего дома, и мы видим результат: с каждым годом появляется все больше самобытных футбольных и волейбольных команд, которые радуют своей зрелищной игрой», — отметил на церемонии награждения Магомед Курбанов.

Победителей и призеров по всем видам спорта отметили дипломами, медалями соответствующих степеней и ценными подарками.