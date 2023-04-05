В Табасаранском районе начался весенний призыв

Вчера, 4 апреля, под председательством руководителя Табасаранского района Магомеда Курбанова состоялось первое заседание районной призывной комиссии.

Комиссия будет действовать на постоянной основе в период весеннего призыва — с 1 апреля по 15 июля. Определен ее основной и резервный состав.

В состав призывной комиссии входят представители военного комиссариата и администрации района, врачи Табасаранской ЦРБ, сотрудники ОМВД России в муниципалитете, работники органов занятости и системы образования.

После прохождения медицинского осмотра и профессионального психологического отбора призывная комиссия рассматривает предложения военного комиссара о предполагаемом месте службы призывников или предоставления им права на получение отсрочки, а также о формировании команд.

Всего в рамках весенней призывной кампании на службу в части Российской армии должны отправиться несколько десятков человек. В течение года они будут постигать военную науку в учебных соединениях и в частях армии, и получат военно-учетные специальности. В зону специальной военной операции они направлены не будут.