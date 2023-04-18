В Табасаранский район доставили реликвии Пророка Мухаммада

17 апреля в спорткомплекс им. Мирзы Калукского в Хучни доставили реликвии Пророка Мухаммада ﷺ. Выставка святынь продлится с 17 по 20 апреля включительно.

Весь Табасаранский район объединился, чтобы достойно встретить священные реликвии, которые привезли в муниципалитет впервые. На всем пути следования от въезда в район автомобильную колонну с реликвиями в населенных пунктах приветствовал живой коридор из жителей и гостей муниципалитета. Число встречающих их верующих превысило 10 тысяч.

Маршрут следования был украшен соответствующей атрибутикой, баннерами с изречениями, а на конечном участке дорогу покрыли табасаранскими коврами.

В составе делегации из Южного Дагестана, которая сопровождала свято хранимые вещи и предметы из селения Хебда Шамильского района до места экспозиции, были глава Табасаранского района Магомед Курбанов и представители Муфтията республики.

По прибытию под салават, прославляющий Пророка ﷺ, вещи-святыни, принадлежавшие ему и его сподвижникам, среди которых волос Пророка ﷺ, ключи от Каабы, предметы быта, были пронесены к месту выставки.

На торжественном открытии (маджлисе) Магомед Курбанов обратился к участникам мероприятия.

В первую очередь глава муниципалитета поздравил всех присутствующих с без преувеличения исторической возможностью увидеть реликвии в священный месяц Рамадан и приобщиться к благодати святынь религии.

Выразив радость в связи с тем, что для проведения этого мероприятия был выбран Табасаранский район, Магомед Курбанов подчеркнул: «Именно Табасаран был одним из центров распространения ислама в Дагестане, здесь жили десятки шейхов, алимов, устазов».

В своей речи он также сказал и о выходцах из района, которые сегодня защищают рубежи страны. «Пусть Всевышний одарит раем наших погибших ребят, а те, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, вернутся поскорее живыми и здоровыми, на счёт победы даже сомнений нет».

Ещё раз отметив значимость выставки для жителей района, глава муниципалитета поблагодарил за предоставленную возможность Муфтият РД, и ребят, которые всю последнюю неделю готовили территорию и помещение спорткомплекса к мероприятию.

В рамках открытия собравшиеся послушали нашиды, просмотрели театральные инсценировки из жизни Пророка ﷺ, поучаствовали в викторинах на знание ключевых исторических событий становления Ислама.

После завершения торжественного открытия для жителей и гостей района главой муниципалитета был организован коллективный ифтар, в котором приняли участие несколько тысяч человек.

Посетить круглосуточную выставку реликвий желающие приобщиться к святыням смогут до 20 апреля включительно. На территории спорткомплекса им. Мирзы Калукского созданы все условия — организованы места для намаза, отдыха. За правопорядком наблюдают сотрудники полиции, а внимательные волонтеры всегда помогут в случае надобности.

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