В связи со стартом периода сдачи ЕГЭ Сергей Меликов обратился к выпускникам

«Ребята, желаю вам удачи на экзаменах, верьте в свои силы и знания! Ни пуха, ни пера!»- это обращение Сергея Меликова в адрес всех выпускников республики.

Глава Республики Дагестан отметил, что в дагестанских школах стартовал период сдачи ЕГЭ, который в 2022 году предстоит сдать более тринадцати тысячам ребят.

По словам руководителя региона, главам муниципалитетов и всем ответственным поставлена задача — организовать процесс на самом высоком уровне! «Мне доложили: все пункты проведения экзаменов оснащены, специалисты подготовлены, комфортные и безопасные условия обеспечены», — заключил Сергей Меликов.