Политика

В своем Послании Глава Дагестана Сергей Меликов затронул практически все направления

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«Отличная новость для наших сельхозтоваропроизводителей. Почти 500 млн рублей направят в этом году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сергей Алимович отметил, что в рамках нацпроекта в 2023 году финансовая помощь будет предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства.

Хочу отметить, что в отделе сельского хозяйства администрации Буйнакского района есть специалист, который занимается грантовой поддержкой наших сельхозтоваропроизводителей, в том числе информационной», — отметил Уллубий Ханмурзаев.

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