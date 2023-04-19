В своем Послании Глава Дагестана Сергей Меликов затронул практически все направления

«Отличная новость для наших сельхозтоваропроизводителей. Почти 500 млн рублей направят в этом году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сергей Алимович отметил, что в рамках нацпроекта в 2023 году финансовая помощь будет предоставлена субъектам малого и среднего предпринимательства.

Хочу отметить, что в отделе сельского хозяйства администрации Буйнакского района есть специалист, который занимается грантовой поддержкой наших сельхозтоваропроизводителей, в том числе информационной», — отметил Уллубий Ханмурзаев.