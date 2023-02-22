В своем послании Федеральному собранию Глава РФ Владимир Путин не обошел своим вниманием и вопросы строительства

Так Президент России отметил, что в ближайшие 10 лет на восстановление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства будет выделено порядка 4,5 трлн рублей. «Плюсом» к предусмотренным в этом году дополнительным 250 млрд руб. на инфраструктурно-бюджетный кредит планируется добавить еще 50 млрд руб.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Артура Сулейманова, уже сегодня регионом проводится активная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. «В рамках нового объема выделенных средств инфраструктурно-бюджетного кредита планируем защитить заявку на строительство новых очистных сооружений Махачкалинско-Каспийской агломерации», — сказал Артур Сулейманов.

Отметим, что в рамках механизма ИБК в прошлом году был распределен 1 трлн руб. на строительство 960 объектов в 83 регионах России. Дагестану были одобрены 2 заявки на проектирование и строительство магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск» и строительство инженерной инфраструктуры в рамках комплексного инвестиционного развития Карабудахкентского района в общей сумме 14 млрд рублей.