В Сулейман-Стальском районе завершили ремонт автодороги

В рамках нацпроекта «БКД» в Сулейман-Стальском районе завершен ремонт 8 км автомобильной дороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» на участке км 15 – км 23.

Полностью обновлено асфальтобетонное покрытие, проведены работы по устройству тротуара в селах Касумкент и Саидкент. Дорожники отремонтировали мост и провели водоотвод, выполнили комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, установили новые дорожные знаки, обустроили пешеходные переходы и нанесли горизонтальную разметку.