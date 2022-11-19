В СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВРУЧИЛИ ОРДЕН МУЖЕСТВА РОДИТЕЛЯМ ПОГИБШЕГО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

В администрации Сулейман-Стальского района состоялось вручение Ордена Мужества семье погибшего военнослужащего. Уроженец села Чухверкент Сулейман-Стальского района, ефрейтор Росгвардии Рагим Тагиров трагически погиб в конце февраля текущего года в зоне проведения СВО при выполнении служебно-боевых задач. Ему было 23 года. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российский Федерации Рагим Тагиров награжден Орденом Мужества посмертно.

18 ноября руководитель Сулейман-Стальского района Саид Темирханов вручил государственную награду Алавудину и Зареме Тагировым – родителям погибшего военнослужащего.

Глава муниципалитета еще раз выразил семье военнослужащего искренние слова сочувствия, поддержки и благодарности за его подвиг и достойное служение Отчизне. Им предложили содействие в решении социальных проблем и увековечивании памяти о погибшем военнослужащем.

«К глубокому сожалению, специальная военная операция проходит не без потерь. Тяжелую утрату единственного сына переживает и ваша семья. Мы разделяем с вами эту скорбь. Рагим выбрал очень опасную, но при этом настоящую героическую профессию. Он оставался верен своему гражданскому и воинскому долгу, отстаивал интересы страны и обеспечивал ее национальную безопасность. Случившееся с ним сложно принять и никакие слова сочувствия не уменьшат вашу горечь. Рагим навсегда останется в наших светлых и теплых воспоминаниях, как настоящий герой и истинный патриот. Одна из новых улиц села Чухверкент будет названа в память о нем. Мы всегда рядом с вами, всегда готовы оказать вашей семье необходимую помощь и поддержку», — сказал глава района Саид Темирханов, вручая государственную награду родителям погибшего военнослужащего.