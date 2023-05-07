В Сулейман-Стальском районе увековечили память участника СВО, присвоив его имя общеобразовательной школе

Торжественный митинг по присвоению школе имени военнослужащего Арсена Габибова прошел в селе Кахцуг с участием родных и близких бойца, руководитель Сулейман-Стальского района Саида Темирханова, заместителей главы муниципалитета и руководителей профильных структур районной администрации, представителей общественных организаций, педколлектива и школьников.

«Сегодня у нас знаменательное событие. Открываем памятную доску в честь присвоения Кахцугской школе имени Арсена Габибова – нашего отважного бойца, настоящего героя и истинного патриота России.

За боевые подвиги Арсен Амрулахович награжден орденом Мужества посмертно. Действительно, невозможно переоценить вклад героя в обеспечение национальной безопасности России, его мужество и самоотверженность.

Арсен Габибов был обычным сельским парнем. Когда Родине понадобилась помощь, он просто встал на ее защиту и совершил настоящий подвиг. Сегодня каждый из нас может гордиться его боевым достижением.

В знаменательный день еще раз с искренней благодарностью хочу обратиться к родителям героя и ко всем тем, кто внес вклад в воспитание этого отважного парня, достойного гражданина и настоящего защитника Отечества.

Имя героя присвоили этой школе неслучайно. Арсен Габибов родом из села Кахцуг. Ранее мемориальную доску мы установили и в Новопоселковой школе, где он учился.

Подрастающая молодежь должна помнить героев, тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине, защите интересов ее граждан. Более 70 жителей села Кахцуг отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Перед этим мероприятием мы почтили их память у обелиска воинской славы села.

К сожалению, Россия снова столкнулась с фашизмом, с враждебно настроенными силами Запада, которые хотят поработить нашу страну и ограничить свободу ее граждан. Сейчас для нас очень важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о подвигах героев, гордилось и воспитывалось на их примере.

Все мы ждем благополучного завершения спецоперации. Уверен в достижениях нашей доблестной армии и скорой победе России над враждебными силами.

Желаю всем нам достижения благородных целей и мирного неба над головой. Вечная светлая память Арсену Габибову и всем воинам, отдавшим жизнь за спасение Отечества!», — подчеркнул в своем выступлении Глава района Саид Темирханов.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено Главе Сулейман-Стальского района Саиду Темирханову и отцу погибшего военнослужащего Амрулаху Габибову.

Участники торжественного митинга возложили цветы к мемориальной доске и почтили память отважного бойца минутой молчания.