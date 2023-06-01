В Сулейман-Стальском районе торжественно отметили Международный день защиты детей

Сегодня Управление образования Сулейман-Стальского района совместно с КЦСОН организовало праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

На торжество в ресторанный комплекс «ТамТам» были приглашены дети участников спецоперации и воспитанники дошкольных образовательных учреждений муниципалитета.

С добрыми пожеланиями к детишкам и их родителям обратился руководитель Сулейман-Стальского района Саид Темирханов.

Праздник, как отметил руководитель района, напоминает об ответственности за обеспечение счастливого детства и благополучного будущего каждому ребенку.

«Забота о детях – это забота о нашем будущем, будущем нашей великой страны. Государство уделяет приоритетное внимание защите подрастающего поколения, реализует программы, направленные на создание условий качественного образования и всестороннего развития детей. Выражаю искреннюю признательность всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. В нашем районе много талантливых детей, которые радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте. Желаю нашим юным жителям здоровья, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий, ярких и незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты!», — заключил он.

От имени руководства республики с теплыми пожеланиями к детям обратился и вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов.

Как отметили организаторы, цель мероприятия – создание радостной и праздничной атмосферы, условий эмоционально-положительного настроя детишек, воспитание дружелюбия. Мероприятие в Международный день защиты детей проходит в районе уже восьмой год. И с каждым годом программа торжества становится яркой и насыщенной.

Так, концертную программу, подготовленную творческими коллективами детских садов, дополнил шоу аниматоров.

Огромную благодарность за спонсорскую помощь организаторы мероприятия выразили администрации и Главе Сулейман-Стальского района Саиду Темирханову, Общественной палате района, Благотворительному фонду «Умуд», ОАО «ЗМВ «Рычал-Су», главе администрации Касумкентского сельского поселения Далгату Бабаеву, гипермаркету «Муг», супермаркетам «Весна» и «Караван», кафе «У моста», ресторану «ТамТам», ООО «Людмила», АЗС «Престиж» и «Драйф», предпринимателям Вагифу Юзбекову и Ханбала Ханбалаеву, первому замглавы райадминистрации Лацису Оруджеву, начальнику УСХиП Казиахмеду Казиахмедову, исполнительному секретарю местного отделения ВПП «Единая Россия» Оруджу Оруджеву, мировому судье Тимуру Махмудову и др.

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