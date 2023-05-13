В Сулейман-Стальском районе состоялись проводы призывников на службу в армию

На срочную службу в армию отправились десять парней. Все они успешно прошли медицинскую комиссию и готовы отдать долг Родине.

Провожать ребят пришли первый заместитель главы муниципалитета Лацис Оруджев, председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ислеман Ризаев и родители.

Лацис Оруджев пожелал будущим солдатам благополучной службы и выразил уверенность, что они будут достойно проявить себя, уверенно и ответственно нести службу, а через год уже вернутся людьми возмужавшими, повзрослевшими и полными планов на жизнь.

«В вашей жизни наступил самый важный и ответственный момент. Пришло время встать в ряды Вооруженных Сил России, проявить патриотизм и верность долгу перед Отечеством. Служите гордо и мужественно, как и положено гражданину России!», – напутствовал призывникам Лацис Оруджев.

Военный комиссар Райзудин Дженетов напомнил, что весенний призыв является плановым и никак не связан с проведением специальной военной операции. Срочники к участию в СВО привлекаться не будут.

Призывникам вручили военные билеты, после чего они отправились в республиканский сборный пункт. Оттуда ребята будут распределены по воинским частям.