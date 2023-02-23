Общество

В Сулейман-Стальском районе состоялись памятные митинги

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Вчера, 22 февраля, в трех образовательных учреждениях и в Детско-юношеской спортивной школе Сулейман-Стальского района состоялись памятные митинги и торжественно были открыты мемориальные доски, посвященные воинам — героям, погибшим при исполнении своего священного долга — защите Отечества.

В памятных торжествах принялл участие глава муниципалитета Саид Темирханов. Глава района Саид Темирханов отметил, что это скорбные торжества, но мы по праву можем с гордостью произносить имена наших героев-земляков и на примере их мужества и самоотверженности воспитывать подрастающие поколения.

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