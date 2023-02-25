В Сулейман-Стальском районе прошли патриотические мероприятия с участием мобилизованного

В Дни воинской славы России в Касумкентской №1 и Шихикентской школах прошли патриотические мероприятия с участием мобилизованного Тагира Маметова.

Тагир Маметов – житель Нового поселка. 29 сентября в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу для участия в СВО.

На передовой до мобилизованного дошли письма с добрыми пожеланиями, отправленные учащимися Шихикентской СОШ Сагидом Салиховым и Нигер Гусейновой, российским военнослужащим в зону СВО.

В свой отпуск мобилизованный приехал домой и заодно решил обрадовать детей своим визитом в школу. Тагир провел со школьниками патриотическую беседу, передал им привет от своих боевых товарищей, поблагодарил ребят за теплые слова поддержки и добрые пожелания.

Мобилизованный вместе с директором Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Сулейман-Стальского района Чингизом Абдулмеджидовым побывал также на торжественной линейке в Касумкентской школе №1 и принял участие в жюри конкурса «Годен к строевой» по отбору и зачислению учащихся в ряды юнармейцев.