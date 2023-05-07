В Сулейман-Стальском районе прошла акция «Георгиевская ленточка»

Мероприятие было организованно Управлением образования и отделом культуры районной администрации при активном участии Ашагасталказмалярской средней общеобразовательной школы и Волонтеров Победы.

Предпраздничное патриотическое мероприятие стартовало в администрации муниципалитета и продолжилось в различных учреждениях и организациях.

К акции присоединились глава муниципалитета Саид Темирханов, заместители главы райадминистрации, руководители и специалисты профильных структур райадминистрации, представители общественных организаций.