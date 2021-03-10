В Сулейман-Стальском районе пройдет олимпиада по лезгинскому языку

При поддержке еженедельника «Лезги газет», Благотворительного фонда «ЛЕКИ» и администрации Сулейман-Стальского района 23 марта пройдет олимпиада по лезгинскому языку. Площадкой для её проведения станет Эминхюрская школа.

Участвовать в Олимпиаде смогут ученики 11-х классов южной части Дагестана. Каждая школа может представить только одного ученика.

Призовых мест всего пять. Победили получат денежные призы от 15000 до 4000 рублей, а также дипломы, книги и другие подарки. Призы получат и педагоги победивших участников.

По возникшим вопросам можно обратиться по телефону: 8-967-7777-320.