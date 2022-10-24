В Сулейман-Стальском районе отремонтируют 3 км автодороги

В рамках госпрограммы Минтранса РД в Сулейман-Стальском районе ремонтируют 3 км автомобильной дороги «Куркент – Карчаг – Сиртыч».

Дорога связывает населенные пункты Сулейман-Стальского района с райцентром Касумкент и опорной сетью дорог республики, также является транзитным маршрутом, соединяющим по кратчайшему пути в Сулейман-Стальский и Табасаранский районы.

Ремонт предусматривает расширение проезжей части, укрепление основания дороги, обновление асфальтобетонного покрытия, ремонт 18 примыканий и пересечений, ремонт искусственных сооружений, в том числе один мост, 15 водопропускных труб и устройство асбестоцементных лотков по селу Куркент.

Завершение ремонта запланировано на конец ноября текущего года.