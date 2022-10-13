В Сулейман-Стальском районе открывают новое здание для районного отдела полиции

В торжественной церемонии открытия участвуют глава региона Сергей Меликов, начальник Главного управления МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов.

71 кабинет, спортивный корпус, встроенные боксы для кинологической службы, камера содержания для нарушителей, служебный гараж, помещения для оказания государственных услуг в сфере миграции и ГИБДД, стрелковый тир для стрельбы на 25 метров — всё для качественной работы и отдыха полицейских.