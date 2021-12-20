В Сулейман-Стальском районе обсудили разработку Мастер-плана по благоустройству и развитию муниципалитета

В администрации Сулейман-Стальского района состоялась стратегическая сессия «Развитие туристических маршрутов и точек притяжения» при участии руководителей профильных министерств, а также туристических и общественных организаций. В числе спикеров мероприятия выступил Глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов. По его словам, все озвученные в рамках сессии предложения и рекомендации очень важны для разработки Мастер-плана. В числе приоритетных Глава муниципалитета выделил экотуризм, археологическое направление и этнотуризм. «Необходимо создать комфортные условия и развивать инженерную инфраструктуру», — заключил Нариман Абдулмуталибов.

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