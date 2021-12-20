Экономика

В Сулейман-Стальском районе обсудили разработку Мастер-плана по благоустройству и развитию муниципалитета

Оставить комментарий

В администрации Сулейман-Стальского района состоялась стратегическая сессия «Развитие туристических маршрутов и точек притяжения» при участии руководителей профильных министерств, а также туристических и общественных организаций. В числе спикеров мероприятия выступил Глава Сулейман-Стальского района Нариман Абдулмуталибов. По его словам, все озвученные в рамках сессии предложения и рекомендации очень важны для разработки Мастер-плана. В числе приоритетных Глава муниципалитета выделил экотуризм, археологическое направление и этнотуризм. «Необходимо создать комфортные условия и развивать инженерную инфраструктуру», — заключил Нариман Абдулмуталибов.

Также читают:

Итоги работы Агентства по предпринимательству и ин...
Правительство поможет виноградарям, потерявшим уро...
Пострадавшим от коронавируса МСП субсидируют расхо...
685 тысяч человек посетили Дагестан в 2018 году

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *