В письме на имя главы муниципалитета Саида Темирханова говорится:

«Уважаемый Саид Мусинович!

Командование воинской части выражает Вам искренние слова благодарности за уроженца села Даркуш-Казмаляр Сулейман-Стальского района, младшего сержанта Небиева Владика Аюбовича!

Он достойно выполняет свой воинский долг в ходе специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, проявляет при этом разумную инициативу, старание, профессионализм и все лучшие качества, присущие военнослужащим войск национальной гвардии Российской Федерации.

Владик Небиев является примером патриотизма, стойкости и верности войсковому братству, долгу и чести, примером достойного человека и гражданина, сына своего Отечества! Гордитесь им!

От всего сердца желаю Вам мирного неба над головой, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, счастья и успехов в реализации намеченных планов!».

«Приятно получать такие отзывы от командования воинскими подразделениями и знать, что уроженцы Сулейман-Стальского района с честью и достоинством выполняют воинский свой долг перед Отечеством.

Наш земляк Владик Небиев является примером для молодых людей, которым еще предстоит исполнить свой воинский долг в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Он – гордость для всех жителей нашего района!

Выражаю огромную благодарность родителям, вырастившим настоящего защитника Отечества, всем, кто воспитывал в нем самые лучшие человеческие, духовные и нравственные качества, формировал чувства истинного патриотизма и любви к своей Родине», — написал на своей странице в ВК и ТГ-канале глава муниципалитета.