В структуре ВРП Дагестана доля сельского хозяйства составляет около 20%

Аналогичный процент составляет число занятого в отрасли населения.

Поэтому, подчеркнул Глава Дагестана в рамках заседания Совета по развитию АПК, достаточное внимание к вопросам сельского хозяйства является залогом развития республики и роста благосостояния его жителей.

«Представители сельскохозяйственной отрасли работают, не покладая рук, в любую погоду, чтобы обеспечить нас качественной продукцией, и мы должны ценить их труд, относиться бережно к тому, что дарует наша земля, поддерживать сельхозтоваропроизводителей», – сказал Сергей Меликов, отметив при этом, что реализуемые республикой меры поддержки обязательно должны быть доступны и прозрачны.