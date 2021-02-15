В стране пройдет Цифровой диктант

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации информирует о проведении Цифрового диктанта. Он направлен на проверку знаний в области безопасности персональных данных.

Инициатива принадлежит Министерству цифрового развития и связи Алтайского края и Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Написать диктант могут студенты, госслужащие, работники коммерческих организаций.

Задания будут в области безопасности персональных данных, а также выявление типовых нарушений и угроз, подстерегающих пользователей при работе с персональными данными в цифровой среде.