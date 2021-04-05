В стране наблюдается обострение демографической ситуации на фоне пандемии COVID-19

Негативные последствия пандемии COVID-19 стали основной причиной снижения численности населения страны, на территории которой сохраняется эффект демографической ямы. Согласно экспертным данным, в 2021 году ситуация не изменится, а продолжится обострение неблагополучной демографической обстановки. В 2020 году убыль населения по сравнению с предыдущими показателями выросла в восемнадцать раз, а смертность возросла на восемнадцать процентов. Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в сорока четырёх регионах страны, особенно в Саратовской, Кемеровской и Омской областях. Здесь убыль населения наблюдалась на фоне естественной убыли и миграционного оттока. В двадцати одном регионе наблюдается обратная динамика. Здесь средний прирост населения составляет 2,8%. Абсолютным лидером по приросту численности населения стал Севастополь. Здесь население увеличилось почти на семнадцать процентов, затем Ингушетия и Ленинградская область. В количественном отношении наибольший прирост показала Московская область и Москва, анти-лидер — Чукотка. Эти и другие показатели свидетельствуют о том, что прирост населения сохраняется в экономически развитых регионах и национальных республиках, особенно на Кавказе, а также в Крыму.

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