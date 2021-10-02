Экономика

В столице Калмыкии прошел экономический форум «Элиста-2021»

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В программе мероприятия тематические секции по вопросам развития экспортной и инвестиционной перспективы Калмыкии и мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

От Республики Дагестан и лично от врио Главы РД Сергея Меликова приветственным словом выступил Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РД Ризван Мурадов.
Он отметил, что Дагестан и Калмыкию объединяют географическая, духовная и нравственная близость народов, которая является основой для расширения и взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.
«Данный форум укрепляет экономические связи. Желаю плодотворной работы и отличных результатов всем участникам форума», — добавил министр.

В мероприятии приняли участие Глава Калмыкии Бату Хасиков, замминистра энергетики и ЖКХ РД Магомед Алибеков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в России, Председатель Правительства Астраханской области.

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