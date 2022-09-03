Антитеррор

В столице Дагестана раздали жителям наклейки ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

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Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан провели патриотическую акцию, в рамках которой раздали жителям столицы наклейки с надписью «Нам нужен мирный Дагестан». Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ведомства.

«Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети», – отмечается в сообщении.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом учрежден изменениями в Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 21 июля 2005 года.

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