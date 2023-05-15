В столице Дагестана пройдет турнир по грепплингу

В Махачкале пройдет грандиозный турнир по грепплингу «DCC CHAMPIONSHIP» с участием титулованных спортсменов из России, стран Южной Америки и Азии. Об этом сообщил организатор турнира Мухаммад Курбанов.

«С 23 по 25 июня в спортивном комплексе имени Г.Ахмедова пройдет очередной масштабный турнир «DCC CHAMPIONSHIP». На данном турнире могут принять участие дети и взрослые.

А также пройдет гран-при в весовой категории до 84 кг. В турнире примут участие именитые спортсмены из Европы и Азии: Эльдар Саидов, Мухаммад Абдукадыров, Азамбек Шамшиев, Рафаэль Дос Сантос, Мухаммед Ахмед-заде, Алиби Оразбек», — рассказал Курбанов.

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