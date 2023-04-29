В Ставропольском крае в рамках Кавказской инвестиционной выставки состоится забег «НА ВЫСОТЕ»

Маршрут пролегает по живописной территории горы Машук.

Забег «НА ВЫСОТЕ» состоится ранним утром 4 мая. Начало в 07:00, выдача стартовых пакетов с 06:00 до 06:50. Поучаствовать в забеге сможет до 400 человек. Всем участникам будет необходимо предъявить медицинскую справку по форме № 1144н. Участие в забеге бесплатное.

Стартовой точкой дистанции в 5 км станет одна из главных достопримечательностей Пятигорска – место дуэли М.Ю. Лермонтова.

Организаторы приглашают всех желающих поучаствовать в забеге, насладиться природными красотами и горным воздухом, а после отправиться на деловую программу Кавказской инвестиционной выставки.