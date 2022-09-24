В Ставропольском крае организована работа сотрудников аппарата и общественных организаций землячества дагестанцев по оказанию моральной и материальной поддержки военнослужащим

Во исполнение поручения Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в Представительстве Республики Дагестан в Ставропольском крае спланирована и организована работа сотрудников аппарата и общественных организаций землячества дагестанцев по оказанию моральной и материальной поддержки военнослужащим, проходящим на Ставрополье лечение в медицинских учреждениях от ранений, полученных в ходе специальной операции на Украине.

17 марта с.г. совместно с Почётным председателем Культурного центра народов Дагестана в Ставропольском крае им. М. Гусаева, Депутатом Государственной Думы РФ от политической партии Единая Россия Д.Н. Гасановым, Муфтием Духовного Управления мусульман Ставропольского края Мухаммадом Хаджи Рахимовым, представителями этнического актива Региона Кавказских Минеральных Вод представитель Республики Дагестан в Ставропольском крае А.М. Омаров посетил военный клинический госпиталь Войск Национальной Гвардии Российской Федерации, дислоцированный в г. Пятигорске, где проходят лечение и воины дагестанцы.

В ходе беседы с раненными бойцами, с медицинским персоналом госпиталя членами делегации были собраны просьбы и пожелания, каждому собеседнику вручены памятные сувениры и подарки. Для поддержания связи на случай возникновения непредвиденных ситуаций или необходимости участия гражданского общества в удовлетворении каких-либо нужд бытового, медицинского или частного порядка раненных бойцов руководству и администрации госпиталя оставлены номера контактных телефонов.

18 марта представитель Республики Дагестан в Ставропольском крае совместно с членами правления Культурного центра народов Дагестана им. М. Гусаева А. Кичихановым, З. Магомедовым, К. Магомедовым, А. Асхабовым посетил 1166 Ставропольский военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Состоялись коллективная и индивидуальные беседы с раненными военнослужащими. При этом им были вручены подарки и памятные сувениры.

В фонд госпиталя были переданы, приобретённые за счёт благотворительности членов землячества дагестанцев расходные медицинские материалы, ортопедические изделие, санитарно-гигиенические средства на сумму более 1,2 млн. рублей, так же благоустроена комната для встреч с посетителями с заменой мебели на сумму более 150 тыс.руб. Кроме того, отделение Культурного центра Кочубеевского района в качестве шефства периодически направляет в госпиталь фрукты, овощи, зелень и иную сельхозпродукцию для улучшения питания раненых военнослужащих.

В последующем по инициативе представителя Дагестана на Ставрополье, при организационном и информационном сопровождении правления Культурного центра народов Дагестана в Ставропольском крае им. М. Гусаева местным предпринимателем Форманом Гаджимирзаевичем Мурзаевым в порядке благотворительности были развёрнуты работы по благоустройству территории госпиталя на площади 1400 кв.м. с финансовыми затратами на сумму более 1 млн. рублей.

Осуществляя подготовку к участию в мероприятиях, приуроченных к международному Дню молодого донора, Ставропольская городская молодёжная организация народов Дагестана 14 сентября с.г. приняла решение инициировать принятие нового смысла акции по добровольной безвозмездной сдаче крови для раненных бойцов – участников специальной военной операции на Украине: «Во имя Победы, чем сможем – поможем! Работайте, братья!». По предложению активистов акция должна стать долгосрочной со Всероссийским охватом молодёжи. Акцию уже поддержали более 20 субъектов РФ.