В Ставрополе состоится I Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи «На высоте»

15 сентября в Ставрополе стартует первый Всероссийский творческий фестиваль работающей молодежи «На высоте». Участие в нем примут 1900 человек: 1820 участников, 80 почетных гостей, экспертов, членов жюри.

Слаженную и четкую работу мероприятия обеспечат 600 опытных организаторов и неравнодушных волонтеров. Учредителями и организаторами мероприятия выступили: Правительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

Торжественная церемония открытия Фестиваля состоится 16 сентября и будет проходить в форме праздничного шествия участников различных направлений в разных частях центра города Ставрополя. Основные действия запланированы на Крепостной горе и площади Ленина.

В рамках Фестиваля его участники продемонстрируют свое мастерство по следующим направлениям:

1) Музыкальное (455 участников) пройдет на площадке ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»;

2) Танцевальное (455 участников) — на площадке МАУК «Ставропольский дворец культуры и спорта», молодежное пространство «Лофт»;

3) Театральное (150 участников) — ГБУК «Ставропольский академический театр им. М. Ю. Лермонтова»;

4) Оригинальный жанр (100 участников) — МАУ ДО «Ставропольский Дворец детского творчества»;

5) Образовательное (100 участников) — ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»;

6) Арт (30 участников) — ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»;

7) Научный слэм (30 участников) — ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»;

8) Видео (50 участников) — ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

Не обойдется без традиционной образовательной программы. Цель – повышение творческого мастерства с обязательным применением полученных навыков на практике. Одна из важных задач – интеграция молодёжи из Луганской и Донецкой народных республик в российскую социальную, культурную и образовательную среду, а также обмену знаниями и опытом с ребятами из всех уголков России.

Помимо теоретических форматов, участников ждут круглые столы, деловые игры, практические упражнения и решение кейсовых задач.

Организаторами образовательной программы станут авторитетные эксперты Ассоциации тренеров Российского Союза Молодёжи и приглашенные известные деятели культуры и искусства Российской Федерации.

В дни проведения Фестиваля на открытиях площадках краевого центра будут работать альтернативные площадки. В вечернее время для жителей и гостей Ставропольского края на Владимирской площади пройдут концерты звезд российской эстрады.

Церемония закрытия состоится 19 сентября на Владимирской площади. На нем будут подведены итоги, награждены победители и лауреаты конкурсов и проектов.

Особое место займет долгожданный для многих деловой форум блогеров Юга России и Северного Кавказа «ТопБЛОГ». Это – образовательный проект платформы «Россия – страна возможностей», где ведущие блогеры и эксперты обучают желающих развивать свои социальные сети и создавать вовлекающий контент. Форум пройдет на площадке ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет». Он включит в себя лекции, диалоги, воркшопы и мастер-классы по созданию контента, а также трендам и нововведениям в сфере социальных медиа.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится семинар-совещание для организаторов и режиссеров конкурса среди образовательных организаций высшего образования «Мисс и Мистер Студенчество».

В рамках Фестиваля запланировано и проведение творческих встреч и мастер-классов от членов Жюри и экспертов. По предварительной записи эти мероприятия смогут посетить не только участники Фестиваля, но и жители и гости города Ставрополя.

В Жюри Фестиваля приглашены:

Народная артистка Российской Федерации Надежда Крыгина, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Криницкая, заслуженный артист Российской Федерации Егор Дружинин, заслуженный артист Российской Федерации Николай Скорик, заслуженный артист Российской Федерации Рамиль Мехдиев, певец, композитор Вахтанг Каландадзе, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Вавилов, советская и российская эстрадная певица, актриса Марина Полтева, музыкант Максим Пурыжинский, дирижер Ксения Жарко, хореограф Софья Гайдукова, танцовщица, хореограф Кейко Ли, режиссер, сценарист Оксана Михеева, режиссер Александра Сумм, художественный руководитель Денис Бокурадзе, иллюзионист Дмитрий Чириков, режиссер, актер, клоун Андрей Кислицин, режиссер и актер Юрий Мунтян, хореограф Денис Жигальский, хореограф, танцевальный продюсер Артемий Манукян, режиссер Илья Аксенов, музыкальный продюсер Елена Кипер, режиссер Аргам Айрапетян, президент Фонда поддержки и развития современного искусства Дмитрий Левочкин, художник-граффитист Илья Робе, дизайнер Павел Тараканов, создатель студии скрайбинга ОГО Радмир Яруллин, исполнительный директор Ассоциации Science Slam Иван Алябин, координатор проекта Science Slam Томск Ксения Никитчук.

Короткая программа Фестиваля:

14 сентября:

15:30 – 16:30 – установочная встреча участников проекта «ТопБЛОГ»

15 сентября:

20:30 – 23:00 – мастер-классы личностного роста.

16 сентября:

09:00 – 13:00, 14:30 – 16:30 – работа направлений в точках проведения;

18:00 – 23:00 – торжественная церемония открытия.

17 сентября:

09:00 – 13:00, 14:30 – 17:00 – работа направлений в точках проведения;

17:00 – 19:00 – мастер-класс по выбору;

20:00 – 22:00 – культурно-развлекательная программа Фестиваля – выступление звезды российской эстрады.

18 сентября:

09:00 – 13:00, 14:30 – 17:00 – работа направлений в точках проведения;

17:00 – 19:00 – мастер-класс по выбору;

20:00 – 22:00 – культурно-развлекательная программа Фестиваля – выступление звезды российской эстрады.

19 сентября:

09:00 – 12:30 – работа направлений в точках проведения;

14:00 – 17:00 – награждение лауреатов Фестиваля;

19:00 – 22:00 – торжественная церемония закрытия Фестиваля.

Ссылка на группу, где будут транслироваться открытие и закрытие Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/fest_onthetop