В Ставрополе открылась выставка «Дагестан Расула Гамзатова»

С творчеством великого дагестанского поэта, культурой и бытом народов Дагестана можно будет познакомиться в Ставропольском государственном историко-культурном и природно-ландшафтном музее-заповеднике.

Абдула Омаров, представитель Республики Дагестан в Ставропольском крае: «Это этнографический музей «Дагестанский аул». Выставка посвящена 100-летию Расула Гамзатова. Называется выставка – «Дагестан Расула Гамзатова».

На выставке представлены портреты самого Расула Гамзатова, сделанные заслуженными художниками Российской Федерации, Дагестана. Также, портреты горцев, горянок. Представлены предметы декоративно-прикладного искусства.

Выставку организовали министерства культуры Республики Дагестан, Ставропольского края и, конечно, активное участие принял Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник. Организовал все на высшем уровне. Посещают люди, благодарят, звонят.

После Москвы, во многих регионах хотят провести подобные выставки, потому что Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина этот год объявлен годом Расула Гамзатова. И много желающих получить эту выставку. Ставрополь является первым после Москвы городом, где открыта эта выставка.

В течение месяца будет она работать. Приглашаем всех, кто хочет соприкоснуться с культурой Дагестана, к великому творчеству Расула Гамзатова, человека, написавшего стихотворение-песню «Журавли», которая стала гимном павшим защитникам Отечества».

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