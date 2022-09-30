В СШОР им. Гайдарбекова обсудили негативные последствия несанкционированных акций и протестов

В СШОР им. Г. Гайдарбекова состоялась встреча с учащейся молодежью, а также тренерско-преподавательским составом в связи с прошедшими на днях в Махачкале несанкционированными акциями протеста против частичной мобилизации.

Выступившие перед детьми лица – представители Минспорта, Муфтията, МВД, Миннаца и другие призвали собравшихся не поддаваться на подобного рода провокации.

Как уже доказано правоохранительными органами и спецслужбами, инициаторами этих акций стали лица, проживающие за пределами России, которые используя социальные сети подтолкнули молодых людей к беспорядкам.

Отметим, что аналогичные встречи также состоялись в СШОР им. А. Садулаева, СШОР им. Г. Ахмедова, СШОР «Динамо», СШОР им. Г. Гамидова, СШ им. М. Джафарова, СШОР им. А. Алиева.