В срывающих гособоронзаказ компаниях России будут вводить внешнее управление

Полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ, срывающих свои обязательства по гособоронзаказу (ГОЗ) в условиях военного положения, будут приостанавливаться, в них будет вводиться внешнее управление. Соответствующий указ подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Документ принят в рамках тех возможностей, которые дает законодательство о военном положении, и касается исполнителей поставок, работ или услуг в рамках ГОЗ.

Как следует из указа, в случае нарушения компаниями своих обязательств по оборонным контрактам, в том числе по поставкам продукции, «впредь до отмены военного положения» будут приостанавливаться права акционеров таких компаний и полномочия их органов управления. На основании предложений Минпромторга для компании-нарушителя будет определяться управляющая организация, к которой перейдут полномочия исполнительного органа в предприятии, а также и полномочия собраний акционеров или совета директоров («в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств по государственному оборонному заказу»).

Кабмину также поручено принять необходимые меры по защите трудовых прав работников предприятий-нарушителей и по защите инвестируемых в эти хозяйственные общества бюджетных средств.

В настоящее время военное положение в РФ введено указом президента от 19 октября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.