Общество

В Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» определены 13 граждан прибывших в Дагестан из ЛНР и ДНР

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Накануне по поручению Министра труда и социального развития РД Абдурахмана Махмудова в Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» определены 13 граждан прибывших в Дагестан из Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, что спортивно-оздоровительный комплекс находится в Карабудахкентском районе на побережье Каспийского моря. Центр неоднократно становился призером конкурса на гранты Минтруда РД. Специализацией центра является ежегодное проведение интенсивов по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что из 13 поступивших беженцев, 8 детей один из которых с ограниченными возможностями здоровья. За пять дней пребывания в центре ребята и сопровождающие их взрослые пройдут интенсивы по верховой езде — иппотерапия, экскурсии по Махачкале, а также примут участие в развлекательных мероприятиях.
Весь период проживания в центре для гостей совершенно бесплатный, также по инициативе Минтруда Дагестана для них были доставлены дополнительные продуктовые наборы, фрукты и сладости.

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