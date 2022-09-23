В Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» определены 13 граждан прибывших в Дагестан из ЛНР и ДНР

Накануне по поручению Министра труда и социального развития РД Абдурахмана Махмудова в Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос» определены 13 граждан прибывших в Дагестан из Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, что спортивно-оздоровительный комплекс находится в Карабудахкентском районе на побережье Каспийского моря. Центр неоднократно становился призером конкурса на гранты Минтруда РД. Специализацией центра является ежегодное проведение интенсивов по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что из 13 поступивших беженцев, 8 детей один из которых с ограниченными возможностями здоровья. За пять дней пребывания в центре ребята и сопровождающие их взрослые пройдут интенсивы по верховой езде — иппотерапия, экскурсии по Махачкале, а также примут участие в развлекательных мероприятиях.

Весь период проживания в центре для гостей совершенно бесплатный, также по инициативе Минтруда Дагестана для них были доставлены дополнительные продуктовые наборы, фрукты и сладости.