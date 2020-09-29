В списке богатейших россиян сменился лидер

Список самых богатых россиян Forbes возглавил Владимир Лисин. Издание считает, что росту состояния владельца НЛМК благоприятствовала конъюнктура рынка.

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, ранее занимавший лидирующее место сместился на вторую строчку, его состояние — $22,3 млрд, дагестанец Сулейман Керимов, ставший в прошлом месяце лидером списка, сейчас на третьем месте с $21 млрд.

Основным источником дохода Лисина является Новолипецкий металлургический комбинат. Акциям предприятия характерен стабильный рост. 28 сентября их стоимость составляла 171,6 рублей.