Общество

В Союзе женщин Дагестана прокомментировали итоговую пресс-конференцию Владимира Путина

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«На вчерашней конференции Главы государства был поднят очень важный вопрос. Злободневный и требующий незамедлительных реформ. В текущем году Минтруд Дагестана выделил 17.1 млрд рублей на пособия детям. И этого не хватило. Всюду комментарии мамочек, которые не получили, либо получили, но мало. Президент страны верно подметил, что важно не просто освоить федеральные деньги, а попытаться помочь людям. Во всех странах поддержка социально уязвимых слоев населения находится на передовых позициях. И я рада, что наш президент так же понимает и делает все для того, чтобы в нашей стране нуждающихся было меньше. По его словам, в ближайшие полтора года у нас будет выстроена вся цепочка по государственной поддержке материнства и детства. Государство выделяет на это 500 млрд рублей на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 млрд рублей по нацпроектам», — отметили в сообществе.

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