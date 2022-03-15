В Союзе художников Дагестана открылась выставка, приуроченная к 800-летию Александра Невского

В выставочном зале Союза художников проходит выставка к 800-летию князя Александра Невского. Другая ее тематика — история христианства в Дагестане.

На церемонии открытия выступил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Русской православной церкви Варлаам.

На экспозиции представлены часовня близ села Датуна в горном Дагестане, церковь в селе Крайновка, крестовоздвиженский монастырь в Кизляре, армянский храм в Дербенте, православный собор в Хасавюрте, фрагменты росписей в кафедральном соборе в Махачкале, кинокадр из художественного фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», упомянутые на открытии сюжеты на библейские и церковные темы и многое другое.