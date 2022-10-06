В современных реалиях наука является движущим фактором развития всего нашего общества

Наукоёмкие технологии становятся основой развития практически всех отраслей постиндустриального социума. И здесь свою решающую роль играют ученые. Они ведут незримую битву за интеллектуальное богатство всего человечества.

Еще в начале двадцатого века известный социолог Альберт Эйнштейн решил прояснить суть научной работы. По мнению исследователя, работник интеллектуального труда должен быть предан своему делу. Труд ученого, по мнению исследователя, должен быть направлен на то, чтобы найти новое знание. Зачастую новые открытия являются вершиной айсберга, за которым скрывается многолетний труд и иногда неудачи. Прийти к единственно верному решению в поиске ответа на неизведанные решения – это не вопрос удачи, здесь истина кроется в постоянной систематической работе над решением существующего вопроса с опорой на общенаучные достижения.

В обществе к ученым всегда было особое отношение. Они словно находились за этим рутинным бытом в своем научном мире, прилагая все усилия, чтобы найти пока несуществующие ответы на актуальные вопросы в различных сферах и решить проблемы, которые мы сегодня называем «глобальными».

В числе молодых отечественных ученых есть и выходцы из Агульского района. Нажмудин Рамазанов родом из села Дулдуг Агульского района воспитывал в своем сыне Александре тягу к знаниям и прилежность в образовании. Это дало свои плоды.

Александр Нажмудинович Рамазанов успешно окончил факультет электроники СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сегодня в копилке молодого ученого множество успешных проектов и исследований. В том числе проект «Исследование и разработка портативного устройства для контроля состава воды с помощью анализа эмиссионных спектров излучения».

По словам ученного, данный проект разрабатывался с целью исследования физических принципов существования газового разряда, который возникает в парах жидкости при атмосферном давлении. Это обеспечивает применение полученных результатов для оптимизации системы получения эмиссионных спектров веществ, которые содержатся в воде. Кроме того, проект предполагает разработку портативного устройства для анализа состава жидкостей.

Говоря простым слогом, разработанное устройство позволит исследовать природные водные источники на предмет наличия в них вредных химических соединений. И исследования могут проводиться в полевых условиях без использования сложных агрегатов и механизмов.

В числе работ Александра Рамазанова и исследование светотехнических характеристик светодиодов. Труд рассматривал влияние температурных значений на световые характеристики светодиодов. Кроме того, Рамазанов участвовал в создании компьютерной программы для микропроцессорного устройства, который контролирует параметры разряда в системы с кипящей жидкостью («discharge control»). Эти и другие достижения позволяют молодому ученому достигать различных высот.

Так, Александр Рамазанов стал победителем финального отбора программы УМНИК, которая организована Фондом содействия инновациям. Данный проект направлен на поддержку молодых ученых. Кроме того, победители конкурса становятся лауреатами грантов, направленных на реализацию проектов-победителей. Отрадно, что в этой когорте есть и представители нашего народа.

Научные достижения позволяют совершить качественный прорыв во всех стратегических отраслях. Нет сферы, где бы научно-технические достижения не играли значимую роль: от сельского хозяйства, развития компьютерных технологий до такой сферы, как кулинария – во всем ученые разработки зримо улучшают положение дел.

Согласно статистике, за последние двадцать лет в России количество аспирантов и кандидатов наук младше тридцати лет выросло в два раза. Эта тенденция позволяет с уверенностью сказать о росте интереса к образованию и науке в современном обществе. Возможно, интерес молодого поколения к проблемам современности позволит достичь новые горизонты в решении глобальных проблем и улучшить жизнь всего социума.

Алёна Магомедова