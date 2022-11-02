В современном мире не теряет своей актуальности проблема наркозависимости

В целях недопущения распространения столь пагубных проявлений среди подрастающего поколения проводятся активные антинаркотические мероприятия массового характера. Речь идет о широком комплексе мер, призванных актуализировать воздействие на сознание подрастающего поколения, с целью формирования неприятия ими этих и других зависимостей.

Как следует из мнения компетентных структур, наркоманом не является тот человек, который совершенно не знаком с данной формой девиантного проявления и ведет здоровый образ жизни. Человек, который хотя бы однажды столкнулся с этим – уже наркоман. Ошибочно предполагать, что опасность где-то далеко и не коснется нас, такое мнение и несерьезное отношение к ситуации стали причиной многих трагедий. Именно этим обусловлена активная информационная работа в молодежной среде по борьбе с наркотической, алкогольной, табачной и другими формами зависимости.

Так, в МКОУ «Хутхульская СОШ» были организованы массовые просветительские акции с целью формирования в подрастающем поколении неприятия форм девиантного проявления, где наибольшую угрозу обществу несёт именно употребление наркотических веществ.

В числе организованных мероприятий коллективный просмотр фильма «Изгой». Короткометражная лента, выпущенная кинокомпанией «АМАРАНТ», создана в рамках проекта «Департамент нравственного кино». Цель киноленты заключается в пропаганде духовных нравственных ценностей, а также предупреждение молодёжи о негативном воздействии психоактивных веществ на физическое и психическое здоровье человека. Фильм «Изгой» признан лучшим спортивным фильмом 2017 года по итогам кинофестиваля SPORT FILM FESTIVAL (PALERMO, ITALY).

По завершении просмотра состоялось коллективное обсуждение основных тематических аспектов киноленты. Подростки отмечали, что неприятие форм отклоняющегося поведения является основой правильной социализации, которая, в силу современных угроз, не теряет своей актуальности в любом возрасте.

Кроме того, учащиеся старших классов общеобразовательного учреждения провели флеш-моб «Мой выбор». Эта инициатива преследует цель наглядной демонстрации приверженности подрастающего поколения нормам здорового образа жизни и воспитания высокого уровня физической культуры.

Одним из участников флеш-моба стал ученик 9 класса школы Магомед Магомедов.

По его словам, спорт позволяет закалить свой дух и личные способности, которые затем проявляются и в учебе, и в творчестве.

«Мне нравится спорт, потому, что я считаю, что «в здоровом теле здоровый дух». Важно и нужно не просто быть активным, а подавать хороший пример и нашим младшим ученикам. Я хочу быть хорошим примером. Поэтому мой выбор – это здоровый образ жизни, свободный от пагубных воздействий», — сказал Магомед Магомедов.

Алена Магомедова