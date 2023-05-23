Культура

В Совете Федерации пройдут Дни Расула Гамзатова, посвященные 100-летнему юбилею поэта

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О подготовке мероприятий доложил Главе Дагестана Сергею Меликову на заседании оргкомитета заместитель Председателя Правительства региона Муслим Телякавов.

Предусмотрены в том числе: масштабная концертная программа, церемония гашения марки к столетию Расула Гамзатова и
памятная выставка.

Прозвучат известные песни на стихи поэта: «Журавли», «Дагестан», «Мой бубен», «По горным дорогам», «Берегите матерей» и другие. Поэтические тексты прочтут артисты московского театра.

Ожидается участие ансамбля «Лезгинка», солистов Дагестанского театра оперы и балета, музыкальной группы ансамбля «Дагестан».

Мультимедийная выставка представит гостям архивные фотографии и книги поэта. Тексты произведений и аудиокниги можно будет скачать по qr-коду .

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