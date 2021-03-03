В Совете Федерации обсудили вопросы восстановления Аракумских и Нижнетерских озер

В работе заседания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое состоялось под руководством председателя Комитета Алексея Майорова 2 марта, принял участие и Абдулмуслим Абдулмуслимов. Врио вице-премьера РД представил на заседании свой доклад, в котором, в числе других тем, затрагивался вопрос восстановления Аракумских и Нижнетерских озер.

Общая площадь водного зеркала данных водоемов составляет около пятнадцати тысяч гектаров. Они являются крупными нерестилищами, которые давали ежегодно сотни миллионов молоди многих ценных видов рыб.

Восстановление гидрологического режима Аракумских и Нижнетерских водоемов позволит существенно увеличить объемы воспроизводства и промысла рыбы. Для решения проблемы Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил строительство водозаборного сооружения выше по течению реки Терек, а также отметил необходимость привлечения инвесторов на основе механизма государственно-частного партнерства, что позволит развивать экотуризм, создавать рабочие места и увеличить вылов рыбы до восьмисот тонн в год.