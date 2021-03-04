В Совете Федерации обсудили реализацию второго этапа реконструкции аэропорта «Уйташ»

2 марта в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации состоялось заседание Комитета по обороне и безопасности в расширенном составе. В ходе мероприятия в числе других вопросов обсуждалось ускорение реализации второго этапа реконструкции аэропорта «Уйташ» города Махачкалы. Второй этап реконструкции направлен на усиление эксплуатационных характеристик госавиации, что позволит увеличить пассажиропоток и грузооборот. В ходе обсуждения с предложением выступил и Батыр Эмеев. Первый вице-премьер РД предложил включить второй этап реконструкции аэропорта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

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