Экономика

В Совете Федерации обсудили развитие АПК республики

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В Совете Федерации обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса Дагестана. С докладом выступил врио заместителя Председателя Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он рассказал сенаторам, почему так важно в республике развивать сельское хозяйство.

В Дагестане производится 20,8 % валового национального продукта. В отрасли занято до 30 % трудоспособного населения.

Потенциал республики в сельском хозяйстве внушительный. Здесь сосредоточено 21,3% мелкого рогатого скота и производится 25,4% шерсти от общероссийского объёма. Кроме того, Дагестан производит больше всего овощей в стране. Объем производства сельхозпродукции в прошлом году составил 141 млрд рублей.

Абдулмуслимов затронул тему опустынивания отгонных земель. Говорил также и о важности развития виноградарства. Он также предложил возобновить централизованное финансирование фитомелиоративных работ.

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