В Совете Федерации назвали эффективными меры по сокращению безработицы в Дагестане

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает подход руководства Дагестана к сокращению безработицы в регионе правильным.

«Дагестан уже долгое время остается трудоизбыточным регионом, наша молодежь покидает республику в поисках заработка. Вместе с тем, радует, что благодаря принятым мерам, в том числе выводу многих предприятий из «тени», удалось сократить уровень безработицы. Действует программа поддержки занятости, в частности, в формате предоставления социальных займов, заключения социальных контрактов. Думаю, это правильный подход», – сказала Святенко, комментируя доклад Главы Дагестана Сергея Меликова Президенту Владимиру Путину в среду.

Сергей Меликов отчитался Президенту Путину о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.