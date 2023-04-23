В социальных сетях распространяется видеообращение жителей села Куруш Докузпаринского района по вопросу хозяйственной деятельности на территории района национального парка «Самурский»

По этому вопросу администрация Докузпаринского района сделала официальное заявление.

«На сегодняшний день ни одного факта притеснения, ущемления или других запретов для ведения хозяйственной деятельности сельчан со стороны дирекции национального парка «Самурский» не зафиксировано.

Администрация района разрабатывает организацию проведения встречи с жителями села, с привлечением представителей дирекции национального парка для разъяснения объективной позиции, согласно закону о создании нацпарка «Самурский», будут представлены разъяснения на все интересующие жителей вопросы.

Обращаем внимание, все жители, как и ранее могут заниматься животноводством, сельским хозяйством, другими видами деятельности без каких-либо запретов. Новых запретов или ограничений с созданием Национального парка для выпаса животных не имеется.

Дополнительно сообщаем, что для развития познавательного туризма в кластере «Шалбуздаг» в окрестностях села Куруш создаются объекты, которые доступны и туристам, и местным жителям. Благодаря созданию национального парка и привлечению туристов, для жителей села Куруш появились новые возможности в сфере обслуживания туристов и открытия гостевых домов, торговых точек, пунктов питания, конных экскурсионных маршрутов и т.д, что создает возможности для дополнительного заработка местному населению. Создание и функционирование национального парка не только не препятствует хозяйственной деятельности местных жителей, но и создает благоприятные условия для социально-экономического развития села Куруш.

Подробнее о НП «Самурский» можно узнать на официальном сайте ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский»

https://дагзаповед.рф/национальный-парк-самурский/«, — говорится в публикации, размещенной на официальном телеграм-канале администрации муниципплитета.