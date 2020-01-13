В социальных сетях обсуждают, как потратить грант в 1,2 млрд рублей

В республике проходит активное обсуждение целей и задач, на которые можно направить средства из федерального гранта. В социальных сетях развернулась активное обсуждение, в котором принимают участие общественные деятели и активные граждане.

Блогер Заур Мусаев заметил, что федеральный грант — это хорошая возможность провести качественное улучшение жизни в республики, но для его эффективного распределения необходима активность населения и консолидация общества.

Гасан Османов, член совета при Полпреде СКФО, доверенное лицо руководителя республики, отметил, что приоритетной сферой для улучшения должна стать социальная сфера.

Аналогичное предложение озвучила и Мадина Магомедова, проректор Дагестанского государственного университета по воспитательной и социальной работе, отдав приоритет социальной сфере общественной жизни.

Принять участие в общественном обсуждении может каждый гражданин. Прием предложений продлится до двадцать второго января.