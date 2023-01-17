В состав регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества» войдут члены семей участников СВО

Подробнее о том, кто войдет в состав и какие задачи стоят перед региональным отделением Комитета семей воинов Отечества рассказала Председатель союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева.

«Президентом РФ Владимиром Путиным дано поручение сформировать системы индивидуального сопровождения и реабилитации участников боевых действий и обеспечить психологическую и социальную поддержку семей военнослужащих.

Нам нужно приложить все силы, чтобы работа пошла на высоком уровне, чтобы мы могли дойти до народа. Нам нужно дойти до семей и матерей солдатов — участников спецоперации, которые остаются с болью на сердце и тревогой. Чьи вопросы и проблемы не решаются», — сказала Председатель союза женщин Дагестана .

По мнению Мамутаевой, для того чтобы Комитет работал как надо, в его состав должны войти люди, которые за это болеют — матери и жены мобилизованных военнослужащих и добровольцев.