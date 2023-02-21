В СОШ №20 г. Махачкалы презентовали патриотический проект «По аулам героев России»

Накануне Дня защитника Отечества в школе №20 города Махачкалы прошло патриотическое мероприятие «По аулам героев России», посвященное героическим поступкам наших славных героев и изучению малой родины.

Мероприятие проводилось в целях воспитания у учащихся чувства патриотизма, расширения сведений о Героях России – дагестанцах, углубления знаний истории родного края. В нем приняли участие мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева, Герой России Ибрагимхалил Гаджиев, помощник главы г. Махачкалы Булач Чанкалаев, и. о. начальника Управления образования города Махачкалы Зулгижат Абдулжелилова, заместитель председателя Собрания депутатов г. Махачкалы Абакар Магомедов, начальник отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиль Алиев.

С приветственным словом и пожеланиями добра и мира к гостям мероприятия обратилась мать погибшего на СВО Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. В своем выступлении она рассказала о том, каким был её сын. Нурмагомед мог стать спортсменом – братья бережно хранят его медали и кубки, или деятелем культуры – он даже писал стихи. Но выбрал путь защитника Отечества и мужественно следовал ему.

В рамках мероприятия гостям был представлен уникальный проект школы №20 под названием «По аулам героев России». В данном проекте объединены технологии дополненной реальности с историческими фактами из архивов боевых действий Героев России, 42 выходцев из Дагестана. У каждого человека своя малая родина, село, в котором он родился и вырос, аул, который формировал в нём все человеческие и нравственные качества. У каждого он свой и по-своему любим. Проект подставляет собой 3D-модель аула, в котором родились и выросли наши герои. В них каждый из 42 визуализированных героев расскажет о своих подвигах.

После реализации проекта 3D-модели аулов планируется установить в образовательных учреждениях Махачкалы.

Учащиеся школы презентовали гостям мероприятия все 42 альбома героев России – дагестанцев, рассказав о славных подвигах каждого из них.