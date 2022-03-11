Общество

В сорок второй школе Махачкалы начала работу выставка, посвящённая Нурмагомеду Гаджимагомедову

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Специалисты Исторического парка «Россия — моя история» подготовили интерактивную выставку в память о погибшем офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове, которую представили в сорок второй школе города Махачкалы. По словам руководителя мультимедийного парка Тимура Велиханова, экспозиция специально сделана передвижной, чтобы представлять её и в других школах. Инициатором организации экспозиции о Нурмагомеде Гаджимагомедове выступил министр образования и науки Республики Дагестан Яхъя Бучаев. По словам её организаторов, она содержит в себе материалы из семейного архива офицера, его награды и грамоты. «Мы постарались создать выставку с «человеческим лицом» сказал Тимур Велиханов.

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