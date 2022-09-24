В Сочи стартовал второй день форума «Вся Россия-2022»

24 сентября в Сочи стартовал второй день форума современной журналистики «Вся Россия-2022». Отметим, что форум продлится до 28 сентября.

Сегодня на полях форума пройдет презентация проектов Республики Дагестан. Участники встречи обсудят освещение Года народного поэта РД Расула Гамзатова в средствах массовой информации федерального и регионального уровня (в 2023 году).

Отметим, что дагестанскую делегацию на форуме возглавляет руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов. В составе делегации в форуме принимают участие депутат НС РД Ильман Алипулатов, председатель Союза журналистов РД Али Камалов, главные редактора газет, журналов, а также ТВ.