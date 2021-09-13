В Сочи прошла презентация дагестанских СМИ

Министерство печати и информации Дагестана совместно с Союзом журналистов республики провели презентацию дагестанских СМИ на форуме «Вся Россия».

В выставочном павильоне были представлены газеты и журналы, издания на национальных языках. Отдельный тематический блок был посвящен материалам о теле- и радиоканалах республики.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев высоко оценил материалы журналистов Дагестана и проводимую республиканскими средствами массовой информации работу.

Соловьев принял участие в обсуждении проблем дагестанских СМИ. Умаросман Гаджиев пригласил Владимира Соловьева на форум СМИ Дагестана.